В Харьковском метро задержали мужчину с гранатометом: фото, видео

На станции метро "Южный вокзал" в Харькове задержали 59-летнего мужчину, который перевозил целый арсенал боеприпасов и гранатомет.

Об этом во вторник, 6 ноября, сообщила пресс-служба Харьковской областной полиции.

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"Житель Запорожской области перевозил в рюкзаке нож кустарного производства, электродетонатор без маркировки, "РПГ-22", 10 запалов "УЗРГМ-2" к гранате "РГД-5", 2 гранаты "РГД-5", 2 гранаты "Ф-1", 2 запала к гранате"Ф-1", – говорится в сообщении.



Гранаты, которые перевозил человек в Харьковском метро

Следователи открыли уголовное производство за незаконное обращение с оружием. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы. Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливается.

Смотрите видео как в Харьковском метро у мужчины изъяли боеприпасы и гранатомет.