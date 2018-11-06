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      В Харьковском метро задержали мужчину с гранатометом: фото, видео

      142 Читати новину українською
      Харьковское метро
      Харьковское метро / metro.kharkov.ua

      На станции метро "Южный вокзал" в Харькове задержали 59-летнего мужчину, который перевозил целый арсенал боеприпасов и гранатомет.

      Об этом во вторник, 6 ноября, сообщила пресс-служба Харьковской областной полиции.

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      "Житель Запорожской области перевозил в рюкзаке нож кустарного производства, электродетонатор без маркировки, "РПГ-22", 10 запалов "УЗРГМ-2" к гранате "РГД-5", 2 гранаты "РГД-5", 2 гранаты "Ф-1", 2 запала к гранате"Ф-1", – говорится в сообщении.


      Гранаты, которые перевозил человек в Харьковском метро

      Следователи открыли уголовное производство за незаконное обращение с оружием. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы. Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливается.

      Смотрите видео как в Харьковском метро у мужчины изъяли боеприпасы и гранатомет.

       

      Теги: Новости Украины Полиция Оружие Новости Харькова Криминальные новости метро
      Источник: 24 канал
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