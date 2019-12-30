В харьковском ПТУ на Каркача вспыхнул масштабный пожар: фото, видео

Вечером 29 декабря в Харькове вспыхнул социально-бытовой корпус Центра профессионально-технического образования на улице Каркача. На момент приезда спасателей площадь пожара составила 200 квадратных метров.

По предварительной версии пожарных, загорелись деревянные конструкции кровли перехода между двумя зданиями корпусов Центра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

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В соцсетях настаивают: причина возгорания – поджог. Мол, возле заброшенного здания хулиганили несовершеннолетние. До прибытия пожарных они скрылись с места событий.

Также в соцсетях добавляют, что на крыше и внутри помещения было много дыма, языки пламени были видны издалека.

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В 18:32 пожар был локализован, а в 20:32 полностью ликвидировали,

– отчитываются в ГСЧС.

К слову, крупный пожар, однако с многочисленными летальными последствиями, 4 декабря произошел в Одессе. Огонь вспыхнул в местном экономическом колледже,в 10 утра, когда в учебном заведении было много преподавателей и студентов. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров, погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.