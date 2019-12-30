09:48
30 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России
      Вєсті Кремля
      21:05, 28 декабря
      Вести.UA. Жир: Зеленский бросил вызов Кличко. Почему грустит Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      В харьковском ПТУ на Каркача вспыхнул масштабный пожар: фото, видео

      43 Читати новину українською
      Пожар в Харьковском ПТУ / пресс-служба ГСЧС

      Вечером 29 декабря в Харькове вспыхнул социально-бытовой корпус Центра профессионально-технического образования на улице Каркача. На момент приезда спасателей площадь пожара составила 200 квадратных метров.

      По предварительной версии пожарных, загорелись деревянные конструкции кровли перехода между двумя зданиями корпусов Центра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

      Недавно: В Харькове в дом ОГА бросили коктейль Молотова

      В соцсетях настаивают: причина возгорания – поджог. Мол, возле заброшенного здания хулиганили несовершеннолетние. До прибытия пожарных они скрылись с места событий.

      Также в соцсетях добавляют, что на крыше и внутри помещения было много дыма, языки пламени были видны издалека.

      Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В 18:32 пожар был локализован, а в 20:32 полностью ликвидировали,
      – отчитываются в ГСЧС.

      К слову, крупный пожар, однако с многочисленными летальными последствиями, 4 декабря произошел в Одессе. Огонь вспыхнул в местном экономическом колледже,в 10 утра, когда в учебном заведении было много преподавателей и студентов. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров, погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.

      Как лишить Медведчука звания почетного юриста: Зеленский ответил на петицию
      сегодня
      1306
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие ГСЧС Пожар Новости Харькова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:00 Українці викидають на смітник їжі на 470 мільйонів: як свідомо спланувати свята
      Блог Соцмережі 41
      сегодня , 08:20 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Вадиме Новинском
      Уляна Верстюк 1665
      сегодня , 08:01 Зеленский очень настойчивый и быстрый, – Фесенко
      Інна Жолобович 371
      сегодня , 00:20 Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: все, что известно – фото, видео
      Андрій Шляхтін 676
      29 декабря , 23:38 Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: комментарий Зеленского
      Андрій Шляхтін 671
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук