В харьковском супермаркете застрелили мужчину, напавшего на полицейского с ножом

В среду, 5 декабря, в одном из харьковских супермаркетов полицейский во время обороны застрелил мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Инцидент произошел, когда неизвестный отказался платить за товар. Охранник известил полицейского взвода охраны объектов, который тогда находился в здании, о конфликте.

Сотрудник полиции охраны с целью урегулирования ситуации подошел к вошедшему, представился и предложил решить конфликт в рамках действующего законодательства и дождаться приезда наряда полиции. В служебном помещении гражданин вдруг набросился на полицейского и нанес ему несколько ножевых ранений,

– отметили в пресс-службе.

Тогда правоохранитель достал табельное оружие и попал в нападавшего.



Обороняясь, полицейский выстрелил в напавшего

24-летний мужчина, получивший огнестрельное ранение, умер в больнице. Состояние здоровья 25-летнего сотрудника полиции стабильное.



Напавший умер в больнице