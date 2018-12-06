В харьковском супермаркете застрелили мужчину, напавшего на полицейского с ножом
В среду, 5 декабря, в одном из харьковских супермаркетов полицейский во время обороны застрелил мужчину.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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Инцидент произошел, когда неизвестный отказался платить за товар. Охранник известил полицейского взвода охраны объектов, который тогда находился в здании, о конфликте.
Сотрудник полиции охраны с целью урегулирования ситуации подошел к вошедшему, представился и предложил решить конфликт в рамках действующего законодательства и дождаться приезда наряда полиции. В служебном помещении гражданин вдруг набросился на полицейского и нанес ему несколько ножевых ранений,
– отметили в пресс-службе.
Тогда правоохранитель достал табельное оружие и попал в нападавшего.
Обороняясь, полицейский выстрелил в напавшего
24-летний мужчина, получивший огнестрельное ранение, умер в больнице. Состояние здоровья 25-летнего сотрудника полиции стабильное.
Напавший умер в больнице
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