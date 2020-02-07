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      В харьковском троллейбусе произошла жестокая драка – видео

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      В троллейбусе произошла драка в пьяной компании / gortransport.kharkov.ua

      В Харькове в троллейбусе №35 произошел конфликт в компании пьяных пассажиров. В результате пострадали несколько человек.

      4 февраля в троллейбусе пьяный мужчина жестоко избил кулаками по голове и телу своего знакомого, сообщает 057.ua.

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      Видео инцидента выложили в одном харьковском телеграмм-канале. На видеозаписи видно, как нападающий жестоко избивает другого мужчину, а затем выталкивает ногами потерпевшего из салона троллейбуса. При этом пассажиры пытаются остановить драку.

      В это время на полу лежит тело второго мужчины. Пассажиры растирают ему уши и просят вызвать "скорую".

      После драки мужчины вышли из троллейбуса и сами забрали своего товарища без сознания, сообщили в пресс-службе мэрии.

      На место инцидента приезжал патруль, но они никого не нашли на месте драки. Скорую помощь по поводу драки в 35 троллейбусе не вызывали.

      Драка в троллейбусе №35 – видео:

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Криминальные новости Новости Харькова
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