В харьковском троллейбусе произошла жестокая драка – видео

В Харькове в троллейбусе №35 произошел конфликт в компании пьяных пассажиров. В результате пострадали несколько человек.

4 февраля в троллейбусе пьяный мужчина жестоко избил кулаками по голове и телу своего знакомого, сообщает 057.ua.

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Видео инцидента выложили в одном харьковском телеграмм-канале. На видеозаписи видно, как нападающий жестоко избивает другого мужчину, а затем выталкивает ногами потерпевшего из салона троллейбуса. При этом пассажиры пытаются остановить драку.

В это время на полу лежит тело второго мужчины. Пассажиры растирают ему уши и просят вызвать "скорую".

После драки мужчины вышли из троллейбуса и сами забрали своего товарища без сознания, сообщили в пресс-службе мэрии.

На место инцидента приезжал патруль, но они никого не нашли на месте драки. Скорую помощь по поводу драки в 35 троллейбусе не вызывали.

Драка в троллейбусе №35 – видео: