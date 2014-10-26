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      В Харьковсткой области "заминировали" избирательный участок

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      Телефон / unian.ua

      На избирательный участок в Нововодолажском районе Харьковской области поступил звонок о заминировании здания.

      Об этом сообщили в пресс-службе МВД Харьковской области.

      Информация о телефонном звонке поступила в дежурную часть Нововодолажского райотдела около 7-45. Выездом на место происшествия было установлено, что избирательный участок № 630708 территориального избирательного округа № 180, находится на территории центральной районной больницы, 
      — говорится в сообщении силовиков.

      Правоохранители и взрывотехники обследовали здание и не нашли никаких взрывных предметов или веществ. 

      Сейчас участок возобновил свою работу. Работники милиции принимают необходимые меры для установления лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

      К слову, в округе №217 на Оболони в Киеве, работники комиссии не имеют доступа к базам данных ОИК, поскольку их взломали.

      Теги: Новости политики Криминальные новости Министерство внутренних дел Новости Харькова Выборы в ВР-2014
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 26 октября 2014
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