В Харьковсткой области "заминировали" избирательный участок

На избирательный участок в Нововодолажском районе Харьковской области поступил звонок о заминировании здания.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Харьковской области.

Информация о телефонном звонке поступила в дежурную часть Нововодолажского райотдела около 7-45. Выездом на место происшествия было установлено, что избирательный участок № 630708 территориального избирательного округа № 180, находится на территории центральной районной больницы,

— говорится в сообщении силовиков.

Правоохранители и взрывотехники обследовали здание и не нашли никаких взрывных предметов или веществ.

Сейчас участок возобновил свою работу. Работники милиции принимают необходимые меры для установления лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

К слову, в округе №217 на Оболони в Киеве, работники комиссии не имеют доступа к базам данных ОИК, поскольку их взломали.