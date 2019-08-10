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      В Херсоне обыскали судно, которое возило топливо флота России в Крым: что известно

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      Фото судна "Вилга" (сейчас – "Мрия"), 2016 год
      Фото судна "Вилга" (сейчас – "Мрия"), 2016 год / fleetphoto.ru

      На морском судне "Мария" украинские правоохранители провели обыски по факту нарушения порядка въезда-выезда с временно оккупированного Крыма. Судно ранее принадлежало россиянам, его подозревают в контрабанде нефтепродуктов для Черноморского флота РФ.

      Telegram-канал прокуратуры Автономной Республики Крым сообщил, что в июне 2015 судно "Мрия" под названием "Вилга" поставляло топливо для подразделений Черноморского флота Российской Федерации в оккупированный Севастополь.

      Смотрите также: Россияне не остановили бы нас: история моряков, которые спасли украинские судна во время аннексии Крыма

      Обыск на судне выполнили на основании предписания Херсонского городского суда.

      Заметим, что в сообщении прокуратуры говорится о названии судна "Мария", однако на ресурсах отслеживания судов танкер "Вилга" обозначено именно как "Мрия" с портом приписки в Херсоне.


      В августе 2018 "Вилга" стала "Мрией", а в октябре сменила российского собственника на украинского

      30 июля суд арестовал задержанный в Измаиле российский танкер Neyma. Это судно участвовало в блокировании украинских военных кораблей в ноябре 2018 года во время атаки россиян, когда в плен попали 24 украинских моряка. Подробнее – в материалах 24 канала.

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      10 августа
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      Теги: Новости Украины Водный транспорт ГПУ Новости Херсона Новости России
      Источник: 24 канал
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