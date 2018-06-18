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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Херсоне жестоко избили журналиста: известны подробности инцидента

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Утром 18 июня в Херсоне неизвестные избили местного журналиста Сергея Никитенко
Утром 18 июня в Херсоне неизвестные избили местного журналиста Сергея Никитенко / inshe.tv

Утром 18 июня в Херсоне неизвестные избили местного журналиста Сергея Никитенко. Мужчина считает, что нападение связано с его профессиональной деятельностью.

Об этом Никитенко написал на своей странице в Facebook.

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Нападавшие – двое бородачей, ожидали меня возле стоянки. После избиения сели в машину с транзитными номерами. Били молча. Связываю инцидент исключительно с моей профессиональной деятельностью,
– написал журналист.

Мужчина считает, что его спасло лишь то, что он всегда готов к разному развитию событий и смог вовремя сгруппироваться.

Добавим, что в сети активно обсуждают избиение журналиста. Так, Масси Найем считает, что полиция не сможет найти нападавших, поскольку все это – расправа с активными гражданами.

"Сегодня в Херсоне был избит журналист Сергей Никитенко. Такой человек сейчас – редкость. Человек, который все еще говорит правду в городе, где кланы регионалов и бывшей милиции очень не любят несогласных. Это – не политика, это – необъявленная война против активных граждан", – написал Найем.

Отметим, что Сергей Никитенко – журналист издания "Мост" и активист движения "Честно".

Напомним, в этом году Украина заняла 101 место среди 180 стран в рейтинге правозащитной организации "Репортеры без границ". Этот рейтинг отражает ситуацию со свободой слова в мире.

Теги: Новости Украины Новости Херсона журналисты
Источник: 24 канал
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