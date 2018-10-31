В Херсонской области над Черным морем закроют воздушное пространство для испытания ракет

Воздушное пространство над Черным морем в Херсонской области будет закрыто на текущей неделе на несколько дней в связи с проведением испытаний ракет средней дальности.

Об этом сообщил и.о. начальника пресс-центра командования Воздушными силами Вооруженных сил Украины Дмитрий Струтинский, передает "Интерфакс-Украина". Читайте также: Украинские военные испытали новый минометный комплекс: появилось видео "Начинаются контрольно-летные испытания ракет средней дальности зенитно-ракетных комплексов Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Херсонской области", – рассказал он. Руководитель пресс-центра уточнил, что испытания будут проходить "в течение этой недели, до воскресенья", вероятно, с 1 по 4 ноября, однако официальное заявление по поводу их начала и закрытия воздушного пространства ожидается в четверг. Напомним, 22 октября вооруженные силы получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня "Ураган".