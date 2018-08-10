В Херсонском порту перехватили российское судно, которое находится в списке санкций СНБО
В пятницу, 10 августа, в Херсонский морской торговый порт зашло судно под российским флагом, которое находится в списке санкций СНБО.
Об этом в Facebook сообщил постпред президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
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"Сотрудниками ГУ СБУ в АРК в настоящее время выявлено и задокументировано судно "Mekhanik Pogodin" IMO 9598397 под флагом РФ, что находится во владении российской компании, которая, в свою очередь, является в списке санкций СНБО", – написал он.
Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро,
– уточнил Борис Бабин.
Источник: 24 Канал
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