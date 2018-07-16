В Хмельницкой области жестоко убили таксиста и спрятали тело в лесополосе

В Хмельницкой области работники Главного управления Национальной полиции Хмельницкой области раскрыли убийство водителя такси, которого считался без вести пропавшим.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

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"Погибшего в последний раз видели 7 июля после обеда. После этого связь с ним пропала. Родственники сначала пытались собственными силами выяснить местонахождение мужчины, но все было бесполезно и они обратились за помощью в полицию", – говорится в сообщении.

Как отмечается, несколько дней правоохранители проверяли и собирали всю возможную информацию и в результате вышли на след подозреваемого. Им оказался 30-летний хмельничанин, с которым пострадавший был ранее знаком. Как выяснилось, молодой человек спланировал преступление заранее и тщательно к нему готовился.

Подозреваемый попросил таксиста отвезти его в лесополосу возле села Малашевцы Хмельницкого района под предлогом забрать оттуда родственницу с большим количеством собранных грибов. Уже на месте он убил водителя двумя выстрелами в голову и спрятал тело в лесу под ветками, а сам на автомобиле погибшего Citroen Berlingo вернулся в город,

– рассказали правоохранители.

Транспортное средство злоумышленник планировал впоследствии продать. По его словам, он имел долговые обязательства в нескольких банках и деньги были нужны, чтобы погасить кредиты.

По информации пресс-службы, мужчине уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение оружия, из которого было совершено убийство.