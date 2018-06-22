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В Хмельницком резко подскочило количество заболевших на сальмонеллез

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В Хмельницком возросло количество случаев заболевания сальмонеллезом
В Хмельницком возросло количество случаев заболевания сальмонеллезом / 24 Канал

За 5 месяцев 2018 года в городе Хмельницком зафиксировано почти в три раза больше случаев заболевания сальмонеллезом, чем за аналогичный период 2017 года.

По данным лабораторного центра МЗ Украины в Хмельницкой области, с начала года в Хмельницком зарегистрировано 28 случаев сальмонеллеза.

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Для сравнения, за аналогичный период 2017 года было зафиксировано всего 11 случаев заболевания.

В этом году заболеваемость сальмонеллезом регистрировалась как среди взрослых (13 случаев), так и среди детей (15 случаев). Среди детей болели даже младенцы в возрасте до 1 года – таких было зафиксировано – 3 случая.

Медики напоминают, чаще всего сальмонеллезом болеют из-за нарушенных или некачественно приготовленных продуктов питания. В частности, речь идет о яйцах и яйцепродуктах, курином мясе и молочных продуктах.

Что такое сальмонеллез?Это острое инфекционное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт и другие внутренние органы. Оно вызывается сальмонеллами – бактериями, которые находятся на внутренней поверхности некачественных яиц. Через птичий помет на скорлупе инфекция может проникнуть внутрь яйца.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Новости Украины Здоровье Здоровая жизнь Лечение Инфекция Медицина
Источник: 24 Канал
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