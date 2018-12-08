В Хмельницком вандалы повредили мемориал героев Небесной сотни и воинов АТО: возмутительные фото
В Хмельницком злоумышленники в ночь с 7 на 8 декабря на майдане Независимости повредили мемориальную доску с фотографиями героев Небесной сотни и погибших воинов АТО.
Об этом информирует пресс-служба Нацполиции региона.
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Так, вандалы порезали снимки украинских героев и развалили один из стендов.
Сообщение об акте вандализма поступило в полицию около шести часов утра от неравнодушного прохожего,
– рассказывают правоохранителей.
Сейчас следователи и криминалисты проводят обследование места преступления.
Поврежденный вандалами мемориал
По факту этого инцидента уже открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Поврежденный вандалами мемориал
Напомним, недавно в Виннице вспыхнул скандал из-за названия вина. Так, презентованный на одном из городских фестивалей алкогольный напиток, назвали "Небесная сотня".
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