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      В Хмельницком вандалы повредили мемориал героев Небесной сотни и воинов АТО: возмутительные фото

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      В Хмельницком вандалы повредили мемориал героев Небесной сотни и воинов АТО
      В Хмельницком вандалы повредили мемориал героев Небесной сотни и воинов АТО / пресс-служба Нацполиции Хмельницкого

      В Хмельницком злоумышленники в ночь с 7 на 8 декабря на майдане Независимости повредили мемориальную доску с фотографиями героев Небесной сотни и погибших воинов АТО.

      Об этом информирует  пресс-служба Нацполиции региона.

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      Так, вандалы порезали снимки украинских героев и развалили один из стендов.

      Сообщение об акте вандализма поступило в полицию около шести часов утра от неравнодушного прохожего,
      – рассказывают правоохранителей.

      Сейчас следователи и криминалисты проводят обследование места преступления.

      хулігани вандали небесна сотня герої меморіал Хмельницький

      Поврежденный вандалами мемориал

      По факту этого инцидента уже открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

      хулігани меморіал стенд герої Небесна сотня Хмельницький

      Поврежденный вандалами мемориал

      Напомним, недавно в Виннице вспыхнул скандал из-за названия вина. Так, презентованный на одном из городских фестивалей алкогольный напиток, назвали "Небесная сотня".

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Хмельницкого Небесная Сотня
      Источник: 24 канал
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