В Хмельницком вандалы повредили мемориал героев Небесной сотни и воинов АТО: возмутительные фото

В Хмельницком злоумышленники в ночь с 7 на 8 декабря на майдане Независимости повредили мемориальную доску с фотографиями героев Небесной сотни и погибших воинов АТО.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции региона.

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Так, вандалы порезали снимки украинских героев и развалили один из стендов.

Сообщение об акте вандализма поступило в полицию около шести часов утра от неравнодушного прохожего,

– рассказывают правоохранителей.

Сейчас следователи и криминалисты проводят обследование места преступления.

Поврежденный вандалами мемориал

По факту этого инцидента уже открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Поврежденный вандалами мемориал

Напомним, недавно в Виннице вспыхнул скандал из-за названия вина. Так, презентованный на одном из городских фестивалей алкогольный напиток, назвали "Небесная сотня".