В ходе боевых действий на Донбассе погиб один военный и еще двое ранены

На протяжении прошедших суток в районе проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики 245 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе три раза из тяжелого вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

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Отмечается, что пророссийские боевики обстреливали украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Обстрелы были зафиксированы вблизи Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, майорских, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новомихайловки, Богдановки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Из минометов калибром 82 мм были обстреляны украинские позиции у Новолуганска, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы",

– говорится в сообщении.

В штабе также добавили, что в результате боевых действий погиб один военный, двое были ранены.



В течение текущих суток террористы четыре раза обстреляли позиции украинских военных у Опытного, Новомихайловки, Павлополя и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потери среди личного состава Объединенных сил за эти сутки не зафиксированы.



По данным разведки, один боевик был уничтожен, четверо ранены.