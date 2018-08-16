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В ходе расследования нападения на активистку Гандзюк Арсен Аваков отдыхал в отеле в Италии

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Арсен Аваков отдыхал в пятизвездочном отеле в Италии
Арсен Аваков отдыхал в пятизвездочном отеле в Италии / Bihus.info

На фоне многочисленных упреков в сторону Арсена Авакова относительно бездеятельности правоохранительных органов в расследовании нападения на активистку Екатерину Гандзюк, министр МВД опубликовал фотографию с отдыха в Италии.

Министр МВД опубликовал 3 августа в соцсети Instagram фото, сделанное с территории пятизвездочного отеля Santa Caterina, пишет Bihus.info.

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Согласно геотегу фото было сделано на побережье Средиземного моря на итальянском курорте Амальфи.

Фото з соцмережі Instagram, зроблене з території готелю Santa Caterina
 Фото из Instagram, сделанное с территории отеля Santa Caterina

Похожие лимонные сады на побережье моря, идентичные подпорки для лимонных деревьев и характерный буй в море указывает на то, что фото сделано из отеля Santa Caterina. Также на снимке министра видно дерево. Аналогичное дерево за террасой сада видим и на фото с сайта отеля.

Сейчас в реестр НАПК не внесена декларация о существенных изменениях в имущественном состоянии Арсена Авакова с информацией по оплате отеля в Италии.

Отель Santa Caterina расположен в вилле в стиле ар-нуво, построенной на скале с видом на море. Из отеля открывается вид на побережье Амальфи. К услугам гостей многочисленные террасы и красивый бассейн с видом на море, а также частный пляж и фитнес-центр с видом на море и широким спектром спа-услуг.

Согласно сайту booking.com, цена 7 ночей в августе стартует от 366 тысяч гривен, однако они могут варьироваться в зависимости от даты заказа.

Напомним, 1 августа в Херсоне неизвестные облили кислотой члена Херсонского городского совета и активистку Екатерину Гандзюк. На данный момент правоохранительные органы задержали подозреваемого.

Теги: Новости Украины Новости политики Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне Арсен Аваков Расследования
Источник: 24 Канал
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