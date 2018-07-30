В Хорватию на море вместо детей бойцов АТО отправили детей бизнесменов
В Краматорске на бесплатный отдых от правительства Хорватии должны были поехать дети бойцов и погибших в АТО. Но, как оказалось, таких отправили только четверых, остальные 11 – дети местных чиновников и бизнесменов.
В частности, троих заместителей мэра Краматорска, депутата горсовета, директора известного в Краматорске бутика и руководительницы предприятия, которое принадлежит организатору путешествия.
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А это – депутат от БПП Лилия Кислицина.
Лилия Кислицина
Она пояснила, что родители-АТОшники не были обязательным условием для путешествия на море. Для поездки нужен был всего лишь биометрический паспорт. А его имели преимущественно дети чиновников.
В целом же Хорватия принимает украинских военных и их детей на бесплатную реабилитацию с 2015 года.