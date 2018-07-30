22:28
30 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
28°C 20°C
  • вторник
    29°C 20°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    26°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Владимир и голубые. Норильск на Марсе
Вєсті Кремля
21:35, сегодня
Вести.UA. Крестный отец: перезагрузка. Богословы и Богословская
Вєсті.UA
20:44, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Хорватию на море вместо детей бойцов АТО отправили детей бизнесменов

208 Читати новину українською
В Хорватию на море вместо детей погибших в АТО отправили детей бизнесменов
В Хорватию на море вместо детей погибших в АТО отправили детей бизнесменов / Фото из открытых источников

В Краматорске на бесплатный отдых от правительства Хорватии должны были поехать дети бойцов и погибших в АТО. Но, как оказалось, таких отправили только четверых, остальные 11 – дети местных чиновников и бизнесменов.

В частности, троих заместителей мэра Краматорска, депутата горсовета, директора известного в Краматорске бутика и руководительницы предприятия, которое принадлежит организатору путешествия.

Читайте также: В каждом пятом заведении оздоровления и отдыха детей выявлены нарушения

А это – депутат от БПП Лилия Кислицина.

Лілія Кіслицина
Лилия Кислицина

Она пояснила, что родители-АТОшники не были обязательным условием для путешествия на море. Для поездки нужен был всего лишь биометрический паспорт. А его имели преимущественно дети чиновников.

В целом же Хорватия принимает украинских военных и их детей на бесплатную реабилитацию с 2015 года.

Теги: Новости Украины отдых Новости Краматорска АТО Хорватия Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Обстрел ресторана из гранатомета в центре Киева: комментарий полиции
 8 марта , 16:02
Путин начинает лихорадочно искать выход из ситуации, – эксперт о миротворцах на Донбассе
 5 сентября 2017 , 21:04
Ракицкий может пропустить следующий матч "Шахтера"
 13 октября 2016 , 11:04
Ученые утверждают, что мужчины на крутых тачках больше не привлекают женщин
 18 мая , 14:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук