В храме УПЦ МП в Харькове ребенку продали алкоголь: активист показал видео
В Харькове в магазине при соборе Александра Невского (Украинская православная церковь Московского патриархата) продали алкоголь подростку. При этом паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, у парня во время продажи не попросили.
Об этом на своей странице в Facebook написал активист Павел Онищенко, который опубликовал соответствующее видео.
"Храм Александра Невского, продали вино подростку", – написал активист.
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Храм расположен на улице Академика Павлова, 46.
Так, несовершеннолетнему в упомянутой лавке продали пол-литра вина, которое налили в пластиковую бутылку без акцизной марки на ней. Стоит алкоголь – 50 гривен.
Активист отметил, что по факту продажи алкоголя несовершеннолетнему был составлен административный протокол.