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      В храме УПЦ МП в Винницкой области произошел скандал: священник выгнал дочь бойца ВСУ – видео

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      В Винницкой области священник УПЦ МП выгнал военного и его дочь из храма
      В Винницкой области священник УПЦ МП выгнал военного и его дочь из храма / Скрин из видео

      В городе Бершадь в Винницкой области священник Московского патриархата не позволил дочери украинского военного стать крестной матерью для новорожденного ребенка. Он выгнал девушку из храма из-за того, что она молилась на украинском языке и была крещена в Украинской греко-католической церкви.

      Соответствующее видео опубликовала Оксана Лебедь в Facebook.

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      Бершадские хамы Московского патриархата выгнали из храма девушку за то, что она верующая Украинской греко-калицькои церкви и символ веры (приглашенная быть крестной на таинстве крещения) говорила на украинском языке! Позор слугам Москвы,
      – написала она.

      Скандальный инцидент произошел 19 января, на Крещение. Священник, услышав, что девушка молится на украинском и крестилась в УГКЦ, заявил, что она не может находиться в этом храме.

      Ее вступился отец, который является военным ВСУ. Мужчина утверждал, что его дочь в свое время крестили в том же храме.

      Во время спора, который завязался между присутствующими в храме, боец подчеркнул, что священник служит не Богу, а России.

      "Вы не говорите от Бога, вы служите Кириллу и Московии. Вы не служите украинскому народу и таким как я (Украинский военным – 24 Калалы), что мы вас защищали", – отметил мужчина.

      Кроме того, священник призвал военного и его дочь выйти из храма, потому что им "нельзя там находиться".

       

      Теги: Новости Украины РПЦ Патриарх Кирилл Скандал Религия Вооруженные силы Украины УПЦ МП Винница
      Источник: 24 канал
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