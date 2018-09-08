В Huawei объяснили для чего обманывают своих пользователей

Пользователи часто ловят производителей смартфонов на лжи. Одни специально оптимизируют процессоры своих устройств, чтобы те демонстрировали лучшие результаты в бенчмарках, другие проводят различные манипуляции, чтобы продемонстрировать лучшие фотовозможности смартфона. Однако у разных производителей – разные мотивации, которые побуждают их к фальсификациям.

Как удалось выяснить журналистам AnandTech, Huawei занимается фальсификацией, сознательно завышая показатели фирменных смартфонов в синтетических тестах не для того, чтобы выглядеть лучше конкурентов, а просто потому, что так принято. И это не насмешка над именитым и популярным производителем, это слова президента Huawei по разработке программного обеспечения Вана Ченглу.

Читайте также: Большая ложь Xiaomi: производитель снова обманул пользователей

По словам топ-менеджера, бенчмарки давным-давно перестали быть реальным показателем быстродействия и вычислительной мощности мобильных устройств независимо от сценария использования. Однако, он замечает, что результаты синтетических тестов и в дальнейшем широко используется ИТ-обозревателями для определения производительности гаджетов.

Традиция некоторых категорий пользователей измерять мощность смартфонов в цифрах по большому счету является ничем иным как самообманом, констатирует Ченглу. Но именно она заставляет Huawei играть по принятым на рынке правилам, давая желающим увидеть на экране большое число, символизирующее революционную мощность процессора, за который они хотят платить свои деньги.

Напомним, ранее Техно 24 сообщал, что Huawei выдавала снимки сделанные с помощью профессиональной DSLR-камеры за те, которые делает селфи-камера смартфона Huawei Nova 3i.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно