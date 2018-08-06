В игре FIFA 19 появится несколько новых шокирующих функций

В игре FIFA 19 появится режим, который может сбить с толку многих. "Футбольный матч на выживание" – только этих слов достаточно, чтобы фантазия нарисовала в голове безумные картины battle royale: спортсмены бьют друг друга мячами, рефери пытается прекратить вакханалию, но получает по лицу собственными картами, а единственный, кто выжил, становится обладателем кубка всевластия из рук самого Роналду

Об этом сообщает Eurogamer.

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К счастью, до такого EA пока не додумалась, хотя ее идея, возможно, еще более безумна. Режим выживания в предстоящей FIFA 19 – бессердечная ловушка и жестокая шутка. Каждый раз, когда команда забивает гол, у нее исчезает один участник – система буквально наказывает геймеров за то, что они хорошо играют в футбол.

Чтобы одержать победу, необходимо отправить в ворота противников пять мячей. По словам креативного директора EA Sports Мэтта Прайора, эта идея родилась задолго до того, как "королевские битвы" захватили всеобщее внимание. Похожая механика была реализована в FIFA Street еще в 2012 году.

Впрочем, если придумывать стратегии и придерживаться каких-то тактик не хочется, в FIFA 19 будет и другой способ развлечься. В игре обещают массу специальных настроек, которые превратят обычный матч в нечто уникальное.

В режиме быстрого матча можно, например, удалить с поля боя рефери, и не бояться наказания за нарушение правил – их просто не будет. А режим, в котором засчитываются только те голы, которые были забиты головой, как раз подойдет для любителей усложнять себе жизнь. Эти и другие секреты новинки можно будет изучить совсем скоро: релиз игры состоится уже 28 сентября.

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Трейлер игры FIFA 19 – смотрите видео

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