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В "Игре престолов" появятся новые персонажи, – СМИ

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Сериал "Игра престолов" пополнится новыми персонажами
Сериал "Игра престолов" пополнится новыми персонажами / Фото из открытых источников

В продолжении культового сериала "Игра престолов" появятся новые персонажи. Директор по кастингу Нина Голд продолжает отбирать актеров, несмотря на то, что съемки финального сезона завершаются.

Об этом сообщает британское издание Metro.

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Как ранее отмечалось, первая серия восьмого сезона "Игры престолов" выйдет в 2019 году. Сценарий основан на неопубликованных частях "Песни льда и пламени" Джорджа Мартина.

Вероятнее всего, пополнится семья Фреев – появятся сразу три новых персонажи.

Кроме того, ищут актеров на роли "девочки с Севера", "фермера с Севера", "моряка", "красавицы", "девочки из деревни", "наемника", "охранников" и "гладко выбритого мужчину, который горюет".

Напомним, что голливудская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейнерис Таргариен в популярном сериале "Игра престолов", трогательно объявила об окончании съемок в саге.

Мэйси Уильямс тоже попрощалась со съемками "Игры престолов" жутким снимком, на котором изображены запятнанные кровью кроссовки.

Что такое "Игра престолов"? Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Потому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.

Теги: LifeStyle Кино Игра престолов
Источник: 24 Канал
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