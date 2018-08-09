В июле в Украине снизились цены
Потребительские цены в Украине в июле снизились на 0,7%, тогда как с начала года их рост составил 3,6%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
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По данным ведомства, в годовом измерении (июль-2018 по июль-2017) инфляция замедлилась до 8,9% с 9,9% по итогам июня и 11,7% по итогам мая.
Базовая инфляция в июле-2018 также снизилась до -0,1% с нуля в июне.
С начала года рост базового индекса потребительских цен составил 3,4%. В годовом измерении рост индекса замедлился до 8,8% с 9% по итогам июня.
Источник: 24 Канал
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