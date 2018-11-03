В Индии – самая большая, в Украине – неоднозначная: что вы знаете о статуях-символах в мире

Крупнейшая статуя мира теперь украшает холмы в индийском штате Гуд-жарат. Ее лично открыл премьер-министр страны. Таким образом индусы почтили выдающегося политика Валла-ббхаи Пателя, который способствовал объединению нации. Свою статую-символ имеют и американцы. Уже более 150 лет Статуя Свободы встречает эмигрантов, приезжающих в США в поисках лучшей судьбы.

А вот россияне активно используют как имперские, так и советские символы. Один из таких – монумент "Родина мать зовет!" в Волгограде. Украинцы в наследство от СССР получили ее аналог – "Родину-мать".

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Индийский монумент открыли 3 ноября, высота статуи составляет 240 метров с постаментом. Ее возведение продолжалось 5 лет и обошлось в 430 миллионов долларов. Монумент получил название "Единство".



Статуя Единства в Индии

Он является данью уважения выдающемуся политическому деятелю Индии Валла-ббхАи Пателю, который способствовал объединению страны. Патель был автором индийской Конституции и активно развивал государственные институты.

Братья и сестры, эта самая большая на планете статуя будет напоминать всему миру и грядущим поколениям индусов о храбрости, талантливости и решительности Пателя,

– подчеркнула премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Индийская статуя Единства в два раза больше статуи Свободы – крупнейшего монумента США. Высота американского символа составляет 93 метра с постаментом. Франция подарила монумент американскому народу в честь сотой годовщины провозглашения независимости США.



Статуя Свободы в США

И вот уже почти полтора века она олицетворяет главные американские принципы – свободу, демократию и справедливость.

По моему мнению, она демонстрирует нашу сущность: как люди приезжают в нашу страну из разных уголков мира и интегрируются в нашем обществе, которое построено на идеалах равных возможностей и идеалах стремления к счастью и самореализации,

– рассказала певица Шерил Кроу.

А вот самая высокая статуя Европы в три раза меньше индийской Статуи Единства. Монумент "Родина мать зовет" высотой 87 метров с постаментом. Ее установили на Мамаевом кургане в Волгограде в 1967 году. По замыслу авторов, она должна была олицетворять мощь СССР и готовность сыновей советской империи встать на битву с врагом. В России до сих пор уверены в уникальном значении монумента.



Статуя "Родина мать зовет" в России

Аналогичный советский символ в украинский столице – Родину-мать открывал лично Леонид Брежнев в 1981 году. Через 10 лет СССР развалился, а стальная леди с мечом и советским гербом на щите так и возвышается на холмах Днепра.



Статуя Родина-мать в Киеве

Авторы клипа для британской певицы Паломы Фейт увидели в киевский Родине-матери – символ тоталитарного общества. Для воссоздания атмосферы страны-утопии они выбрали киевские холмы, где расположен музей истории Второй мировой войны. А украинские эксперты говорят: киевская Родина-мать значительно отличается от Волгоградской.

Волгоградская, она призывает тех, кто на Востоке идти на Запад. А эта стоит лицом на Восток и держит щит. Это означает, что фактически, несмотря на желание скульпторов, получилось так, что это берегиня, которая защищает Киев от нашествия с Востока,

– добавил культуролог Алексей Панич.

Родина-мать подпадает под закон о декоммунизации. Но убрать гигантскую скульптуру с киевских холмов – технически сложная задача. В Киевсовете нашли решение: монумент лишат шестиметрового советского герба.

И уже посчитали: это будет стоить от пятисот тысяч до нескольких миллионов гривен. Теперь дело за инженерами. Они должны решить две проблемы: как спустить со стаметровой высоты кусок металла весом в несколько тон и чем закрыть огромную дыру на месте герба. А юристы должны согласовать с родственниками скульптура авторские права.