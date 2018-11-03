12:59
3 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      В Индии – самая большая, в Украине – неоднозначная: что вы знаете о статуях-символах в мире

      31 Читати новину українською
      В Индии – самая большая, в Украине – неоднозначная: что вы знаете о статуях-символах в мире
      В Индии – самая большая, в Украине – неоднозначная: что вы знаете о статуях-символах в мире / 24 канал

      Крупнейшая статуя мира теперь украшает холмы в индийском штате Гуд-жарат. Ее лично открыл премьер-министр страны. Таким образом индусы почтили выдающегося политика Валла-ббхаи Пателя, который способствовал объединению нации. Свою статую-символ имеют и американцы. Уже более 150 лет Статуя Свободы встречает эмигрантов, приезжающих в США в поисках лучшей судьбы.

      А вот россияне активно используют как имперские, так и советские символы. Один из таких – монумент "Родина мать зовет!" в Волгограде. Украинцы в наследство от СССР получили ее аналог – "Родину-мать".

      Читайте также: В одессе устанавливают памятник в виде Донецкого аэропорта: фото

      Индийский монумент открыли 3 ноября, высота статуи составляет 240 метров с постаментом. Ее возведение продолжалось 5 лет и обошлось в 430 миллионов долларов. Монумент получил название "Единство".

      Статуя Єдності в Індії
      Статуя Единства в Индии

      Он является данью уважения выдающемуся политическому деятелю Индии Валла-ббхАи Пателю, который способствовал объединению страны. Патель был автором индийской Конституции и активно развивал государственные институты.

      Братья и сестры, эта самая большая на планете статуя будет напоминать всему миру и грядущим поколениям индусов о храбрости, талантливости и решительности Пателя,
      – подчеркнула премьер-министр Индии Нарендра Моди.

      Индийская статуя Единства в два раза больше статуи Свободы – крупнейшего монумента США. Высота американского символа составляет 93 метра с постаментом. Франция подарила монумент американскому народу в честь сотой годовщины провозглашения независимости США.

      Статуя Свободи в США
      Статуя Свободы в США

      И вот уже почти полтора века она олицетворяет главные американские принципы – свободу, демократию и справедливость.

      По моему мнению, она демонстрирует нашу сущность: как люди приезжают в нашу страну из разных уголков мира и интегрируются в нашем обществе, которое построено на идеалах равных возможностей и идеалах стремления к счастью и самореализации,
      – рассказала певица Шерил Кроу.

      А вот самая высокая статуя Европы в три раза меньше индийской Статуи Единства. Монумент "Родина мать зовет" высотой 87 метров с постаментом. Ее установили на Мамаевом кургане в Волгограде в 1967 году. По замыслу авторов, она должна была олицетворять мощь СССР и готовность сыновей советской империи встать на битву с врагом. В России до сих пор уверены в уникальном значении монумента.

      Статуя
      Статуя "Родина мать зовет" в России

      Аналогичный советский символ в украинский столице – Родину-мать открывал лично Леонид Брежнев в 1981 году. Через 10 лет СССР развалился, а стальная леди с мечом и советским гербом на щите так и возвышается на холмах Днепра.

      Статуя Батьківщина-мати в Києві
      Статуя Родина-мать в Киеве

      Авторы клипа для британской певицы Паломы Фейт увидели в киевский Родине-матери – символ тоталитарного общества. Для воссоздания атмосферы страны-утопии они выбрали киевские холмы, где расположен музей истории Второй мировой войны. А украинские эксперты говорят: киевская Родина-мать значительно отличается от Волгоградской.

      Волгоградская, она призывает тех, кто на Востоке идти на Запад. А эта стоит лицом на Восток и держит щит. Это означает, что фактически, несмотря на желание скульпторов, получилось так, что это берегиня, которая защищает Киев от нашествия с Востока,
      – добавил культуролог Алексей Панич.

      Родина-мать подпадает под закон о декоммунизации. Но убрать гигантскую скульптуру с киевских холмов – технически сложная задача. В Киевсовете нашли решение: монумент лишат шестиметрового советского герба.

      И уже посчитали: это будет стоить от пятисот тысяч до нескольких миллионов гривен. Теперь дело за инженерами. Они должны решить две проблемы: как спустить со стаметровой высоты кусок металла весом в несколько тон и чем закрыть огромную дыру на месте герба. А юристы должны согласовать с родственниками скульптура авторские права.

      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости России Новости Киева Индия Новости культуры Новости США
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Покупайте только российское, или Как рухнул прибыльный завод в Луганске
      сегодня , 12:00 Покупайте только российское, или Как рухнул прибыльный завод в Луганске
      Ольга Черненко
      Кто и зачем "душит" бизнес в Киеве?
      сегодня , 08:40 Кто и зачем "душит" бизнес в Киеве?
      Блог Соцмережі
      Чьи действия копировал подрывник-смертник в Архангельске
      сегодня , 03:53 Чьи действия копировал подрывник-смертник в Архангельске
      Блог Медіа
      Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      2 ноября , 23:00 Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      Сергій Лещенко
      Прорыв в онкологии: что известно о новом мощном оружии против злокачественных опухолей
      2 ноября , 22:11 Прорыв в онкологии: что известно о новом мощном оружии против злокачественных опухолей
      Катерина Петренко
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Исполнители отравления "Новичком" – офицеры военной разведки РФ, – Мэй
       5 сентября , 15:51
      В США согласились выделить Украине деньги на летальное оружие
       4 марта 2017 , 10:22
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук