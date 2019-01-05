В Индии автобус со школьниками упал в пропасть: есть жертвы – фото с места происшествия

В субботу, 5 января, шестеро детей и 40-летний водитель погибли в результате падения школьного автобуса в ущелье в индийском штате Химачал-Прадеш.

Об этом сообщает NDTV.

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Известно, что трагедия случилась в округе Сирмур, в районе города Санграх. Двенадцать школьников получили различные травмы, их госпитализировали.

6 children, driver die after school bus skids off road, falls into gorge in Himachal… https://t.co/lntDlG2FLD pic.twitter.com/AhqBJMMoYE — Shashi Kant (@massinfomediaco) 5 січня 2019 р.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на сложном участке горной дороги.

RT timesofindia "6 children, driver killed as school bus falls into gorge in Himachal Pradesh https://t.co/iCwNqGVs49 via TOICitiesNews pic.twitter.com/yQN0HlwoZ7" — Joseph John (@josephjTOI) 5 січня 2019 р.

Ранее 24 канал сообщал, что в американском штате Флорида несколько автомобилей загорелись после столкновения. В результате аварии погибли семь человек, еще восемь получили травмы. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.