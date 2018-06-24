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В Индии фанат Месси наложил на себя руки после поражения сборной Аргентины на ЧМ-2018

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В Индии фанат Месси наложил на себя руки после поражения сборной Аргентины на ЧМ-2018
В Индии фанат Месси наложил на себя руки после поражения сборной Аргентины на ЧМ-2018 / dyvys.info

В воскресенье, 24 июня, выловили из реки тело 30-летнего поклонника аргентинского футболиста Лионеля Месси. Известно, что фанат Аргентины Дину Алекс исчез еще в пятницу после просмотра матча между сборными Аргентины и Хорватии на ЧМ-2018.

Об этом сообщил сайт The Times of India.

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Как сообщили правоохранители, тело мужчины нашли в реке в 08:30 утра.

В квартире погибшего нашли предсмертную записку, в которой говорится, что "в мире нет больше ничего, что он хотел бы увидеть", и ответственности за его смерть никто не несет,
– сообщили сотрудники полиции.

По словам родственников погибшего, он был замкнутым человеком и имел очень мало друзей. Тем не менее, Дину был футбольным болельщиком и очень ярым фанатом Месси. Известно, что перед игрой Дину, который работал бухгалтером в городе Коттаям, заявил коллегам, что Аргентина преодолеет Хорватию.

Напомним, 21 июня сборная Аргентины сенсационно проиграла Хорватии. Матч завершился со счетом 0:3. Таким образом, у сборной Хорватии 6 очков, в то время как у Аргентины лишь 1 очко. Команда находится на грани вылета из числа претендентов на Кубок мира уже после группового этапа.

Теги: Индия Аргентина Чемпионат мира по футболу - 2018 Самоубийство
Источник: 24 канал
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