В Индии из-за проливных дождей больше 15 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома

Юг Индии заливает проливными муссонными дождями. Из-за них образовались наводнения и оползни, которые унесли жизни не менее 26 человек.

Об этом сообщает Qatar Day.

Читайте также: Индия введет смертную казнь за морское пиратство

"Проливные муссонные дожди привели к гибели по меньшей мере 26 человек в результате наводнений, оползней и обрушения домов в южно-индийском штате Керала", – говорится в сообщении.

Больше всего смертей зарегистрировали в округе Идукки. Также сообщения о жертвах поступили из районов городов Малаппурам, Ваянад и Кожикоди.

Более 15 тысяч человек были вынуждены искать убежище в государственных лагерях помощи. С людьми работает армия, военно-морской флот, ВВС и Национальные силы реагирования на катастрофы (НДРР).

Министр Союза К. Дж. Альфонс, сказал, что это самый большой дождь, который был в стране за последние 50 лет.