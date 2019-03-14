В Индии обрушился пешеходный мост, есть погибшие и раненые: страшные кадры с места события (18+)

В индийском городе Мумбаи в час пик обвалились плиты на пешеходном мосту. Известно о 36-ти раненых и пяти погибших, среди них – три женщины.

Инцидент произошел 14 марта недалеко исторического вокзала Чхатрапати Шиваджи, который является одним из самых многолюдных вокзалов Индии, пишет ANI.

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Foot over bridge near Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) railway station collapsed. 5 dead, 36 injured.



3rd such incident in Mumbai within a year. This must be taken seriously and politicians responsible for it must be booked & charged with murder. #MumbaiBridgeCollapse pic.twitter.com/01n4ID1BOf — Sir Jadeja fan (@SirJadeja) 14 березня 2019 р.

Осторожно! На видео присутствуют кадры с ранеными людьми!

На место происшествия приехали правоохранители, пожарные, спасатели и "скорые". Некоторых пострадавших пришлось извлекать из-под завалов. Их немедленно госпитализировали.

Mumbai: A foot over bridge near Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) railway station collapses. Multiple injuries reported pic.twitter.com/Z7nt4dCWop — ANI (@ANI) 14 березня 2019 р.

Осторожно! На видео присутствуют кадры с ранеными людьми!

В правительстве штата Махараштра заявили, что предоставляют всю возможную помощь пострадавшим.

Сейчас начато расследование. В правительстве указывают на коррупционные схемы в органах местной власти, которые могли недофинансировать строительство моста, а также требуют расследования против аудиторов, которые выдали сертификат о безопасности конструкции.