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      В Индии обрушился пешеходный мост, есть погибшие и раненые: страшные кадры с места события (18+)

      132 Читати новину українською
      В Индии обрушился мост 14 марта 2019 - есть погибшие: видео и фото с места события
      / Соцсети

      В индийском городе Мумбаи в час пик обвалились плиты на пешеходном мосту. Известно о 36-ти раненых и пяти погибших, среди них – три женщины.

      Инцидент произошел 14 марта недалеко исторического вокзала Чхатрапати Шиваджи, который является одним из самых многолюдных вокзалов Индии, пишет ANI.

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      Осторожно! На видео присутствуют кадры с ранеными людьми!

      На место происшествия приехали правоохранители, пожарные, спасатели и "скорые". Некоторых пострадавших пришлось извлекать из-под завалов. Их немедленно госпитализировали.

      Осторожно! На видео присутствуют кадры с ранеными людьми!

      В правительстве штата Махараштра заявили, что предоставляют всю возможную помощь пострадавшим.

      Сейчас начато расследование. В правительстве указывают на коррупционные схемы в органах местной власти, которые могли недофинансировать строительство моста, а также требуют расследования против аудиторов, которые выдали сертификат о безопасности конструкции.

       

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      Теги: Чрезвычайное происшествие Индия Жертвы
      Источник: 24 Канал
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