В Индии обрушился пешеходный мост, есть погибшие и раненые: страшные кадры с места события (18+)
В индийском городе Мумбаи в час пик обвалились плиты на пешеходном мосту. Известно о 36-ти раненых и пяти погибших, среди них – три женщины.
Инцидент произошел 14 марта недалеко исторического вокзала Чхатрапати Шиваджи, который является одним из самых многолюдных вокзалов Индии, пишет ANI.
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Осторожно! На видео присутствуют кадры с ранеными людьми!
На место происшествия приехали правоохранители, пожарные, спасатели и "скорые". Некоторых пострадавших пришлось извлекать из-под завалов. Их немедленно госпитализировали.
Осторожно! На видео присутствуют кадры с ранеными людьми!
В правительстве штата Махараштра заявили, что предоставляют всю возможную помощь пострадавшим.
Сейчас начато расследование. В правительстве указывают на коррупционные схемы в органах местной власти, которые могли недофинансировать строительство моста, а также требуют расследования против аудиторов, которые выдали сертификат о безопасности конструкции.