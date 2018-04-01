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В Индии телефон стал причиной смерти подростка

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В Индии телефон стал причиной смерти подростка
В Индии телефон стал причиной смерти подростка / Фото из открытых источников

В провинции Кхерикани индийского штата Орисса в результате взрыва аккумулятора телефона Nokia 5233 погибла 18-летняя девушка.

Об этом сообщает News18.

На момент взрыва девушка разговаривала по телефону и одновременно заряжала его. После инцидента девушку без сознания, с повреждениями руки, грудной клетки и головы доставили в больницу. Однако спасти подростка так и не удалось.

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Нынешний владелец бренда Nokia – финская компания HMD Global – от инцидента, разумеется, дистанцировался, заявив, что смартфон, который фигурирует в этом деле, был выпущен другим производителем. Однако, стоит отметить, компания выразила соболезнования семье погибшей индуски.

Смартфон Nokia 5233 был выпущен в 2010 году, однако его до сих пор можно найти в свободной продаже. На индийском сайте Amazon его можно приобрести за 45 долларов (около 1200 гривен). Также устройство доступно и в интернет-магазине Flipkart.

Теги: Жертвы Техно Nokia Дети Индия Смартфоны
Источник: 24 Канал
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