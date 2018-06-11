В Индии толпа до смерти забила двух мужчин из-за слухов о похищении детей

11 июня полиция Индии арестовала 16 человек за убийство двух мужчин, аудиоинженера Нитопала Даса и цифрового художника Абиджита Ната, которых подозревают в похищении детей.

Об этом сообщил сайт "ВВС. Украина".

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Известно, что мужчины остановились в селе в северо-восточном штате Ассам для того, чтобы спросить дорогу, как на них внезапно набросилась толпа.

Как сообщили работники полиции, такие слухи распространяются страной через мессенджер WhatsApp. Вследствие таких пересудов за месяц уже погибло шесть человек. Сейчас обвинения вызваны распространяемыми через соцсети видео, на которых видно, как детей похищают прямо на улицах. За это местные сообщества настроены крайне агрессивно к незнакомцам и тем людям, которые не знают регионального языка.

Власти Индии пытаются пресечь панику из-за слухов. В воскресенье, 12 июня, в Гувахати прошли митинги с требованиями положить конец убийствам через слухи.

Напомним, что в мексиканском курортном городке Канкуне россиянина Алексея Макеева пытались линчевать за выложенный на Youtube ролик. Накануне мексиканцы выяснили его адрес, собрали толпу и, придя к дому Макеева, выманили его на улицу, после чего начали бить.