17:15
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 12°C
  • вторник
    26°C 17°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

В Индии толпа до смерти забила двух мужчин из-за слухов о похищении детей

61 Читати новину українською
В Индии толпа до смерти забила двух мужчин из-за слухов о похищении детей
В Индии толпа до смерти забила двух мужчин из-за слухов о похищении детей / ВВС. Украина

11 июня полиция Индии арестовала 16 человек за убийство двух мужчин, аудиоинженера Нитопала Даса и цифрового художника Абиджита Ната, которых подозревают в похищении детей.

Об этом сообщил сайт "ВВС. Украина".

Читайте также: Египет: крестьяне линчевали мужчину за попытку угнать автомобиль

Известно, что мужчины остановились в селе в северо-восточном штате Ассам для того, чтобы спросить дорогу, как на них внезапно набросилась толпа.

Как сообщили работники полиции, такие слухи распространяются страной через мессенджер WhatsApp. Вследствие таких пересудов за месяц уже погибло шесть человек. Сейчас обвинения вызваны распространяемыми через соцсети видео, на которых видно, как детей похищают прямо на улицах. За это местные сообщества настроены крайне агрессивно к незнакомцам и тем людям, которые не знают регионального языка.

Власти Индии пытаются пресечь панику из-за слухов. В воскресенье, 12 июня, в Гувахати прошли митинги с требованиями положить конец убийствам через слухи.

Напомним, что в мексиканском курортном городке Канкуне россиянина Алексея Макеева пытались линчевать за выложенный на Youtube ролик. Накануне мексиканцы выяснили его адрес, собрали толпу и, придя к дому Макеева, выманили его на улицу, после чего начали бить.

Теги: Криминальные новости Полиция Жертвы Индия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рік безвізу – що пішло не так?
сегодня, 16:59 Рік безвізу – що пішло не так?
Микола Давидюк 141
Чому звичка оголошувати війну в сучасному світі стала анахронізмом
сегодня, 16:00 Чому звичка оголошувати війну в сучасному світі стала анахронізмом
Віталій Дейнега 43
Чи є в України план на завтра?
сегодня, 15:01 Чи є в України план на завтра?
Наталія Заболотна 350
ТОП-10 самых дешевых лоукостеров мира: от 6-ти центов за километр
сегодня, 14:08 ТОП-10 самых дешевых лоукостеров мира: от 6-ти центов за километр
118
Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
сегодня, 12:01 Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
Ілля Кенігштейн 400
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук