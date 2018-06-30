В Индии тысячи людей вышли на протесты из-за изнасилования 7-летней девочки
В Индии тысячи людей вышли на протест и требуют смертной казни для нападавших, которые изнасиловали семилетнюю девочку. Как отмечается, люди устроили уличные митинги в восьми городах региона.
Об этом говорится на сайте "Радио Свободы".
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В соцсети Twitter опубликовали фото одного из насильников. Им оказался Мохаммед Ирфан.
Это фото Мохаммеда Ирфана, который изнасиловал 7-летнюю девочку в Мандазаре. Она сейчас борется за жизнь в больнице,
– написано в заметке.
Как отмечают, протесты происходят на протяжении нескольких недель. В соцсетях люди призывают выходить на митинги.
Если закон позволит их повесить, то они получат законную смерть, если закон откажется от них, то мы не оставим этих насильников живыми, можем убить,
– отмечено в Twitter.
Напомним, недовольство властью увеличилось после того, как члена правящей Народной партии Индии обвинили в изнасиловании 16-летней девочки в штате Уттар-Прадеш. Также протесты против сексуального насилия распространились после группового изнасилования и убийства студентки в автобусе в Дели в 2012 году.