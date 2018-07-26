В Индии военный в последние секунды вытащил девочку из-под колес поезда: впечатляющее видео

Инцидент случился на железнодорожном вокзале в индийском мегаполисе Мумбаи. Военнослужащий спас пятилетнюю девочку, которая едва не попала под поезд.

Об этом говорится в Metro.

Читайте также: Гитарист рок-группы Every Time I Die спас фанатке жизнь, плюнув ей в глаз пивом

На видео видно, как к поезду, который отправляется со станции, подбегает женщина с маленькой девочкой. Она успевает запрыгнуть в вагон, но ребенок отпускает ее руку и проваливается в проход между вагоном и платформой. В этот момент мужчина, сидевший на скамейке рядом, мгновенно реагирует и вытаскивает ребенка из-под колес поезда.

Смотрите видео с места происшествия

Как стало известно, спасителя зовут Сачин Пол. Он, как и девочка, получил небольшие ушибы, но их состояние стабильное. Им оказали помощь в медпункте при вокзале.

Отец девочки прокомментировал ситуацию: "Я буду вечно благодарен человеку, который спас жизнь моей дочери".

К слову, около года назад журналист спас жизнь человека во время прямого эфира. Американский репортер не дал утонуть мужчине, автомобиль которого унесло большой волной.