В Индии военный в последние секунды вытащил девочку из-под колес поезда: впечатляющее видео
Инцидент случился на железнодорожном вокзале в индийском мегаполисе Мумбаи. Военнослужащий спас пятилетнюю девочку, которая едва не попала под поезд.
Об этом говорится в Metro.
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На видео видно, как к поезду, который отправляется со станции, подбегает женщина с маленькой девочкой. Она успевает запрыгнуть в вагон, но ребенок отпускает ее руку и проваливается в проход между вагоном и платформой. В этот момент мужчина, сидевший на скамейке рядом, мгновенно реагирует и вытаскивает ребенка из-под колес поезда.
Смотрите видео с места происшествия
Как стало известно, спасителя зовут Сачин Пол. Он, как и девочка, получил небольшие ушибы, но их состояние стабильное. Им оказали помощь в медпункте при вокзале.
Отец девочки прокомментировал ситуацию: "Я буду вечно благодарен человеку, который спас жизнь моей дочери".
К слову, около года назад журналист спас жизнь человека во время прямого эфира. Американский репортер не дал утонуть мужчине, автомобиль которого унесло большой волной.