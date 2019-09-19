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      В Индонезии секс вне брака станет преступлением

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      В Индонезии секс вне брака станет преступлением
      В Индонезии секс вне брака станет преступлением / colourbox.com

      В Индонезии интимная связь вне брака может стать преступлением. Вне закона останутся также однополые отношения.

      Положения об интимной связи вне брака вскоре войдут в обновленный уголовный кодекс Индонезии, сообщает CNN.

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      Если полиция узнает, что несупружеская пара проживает вместе, то их могут приговорить к 6 месяцам тюрьмы или выписать штраф. Однополые пары также могут попасть под наказание за "непристойные действия" и попасть за это в тюрьму на полгода.

      Кроме того, в проект обновленного кодекса внесена статья, согласно которой только врач может принять решение о том, что женщине необходим аборт.

      Если женщина решит сделать аборт без разрешения врача, то она может попасть в тюрьму на срок до 4 лет. Врач, который сделает такой "неразрешенный" аборт, тоже сможет попасть за решетку до 5 лет.

      Кстати, уголовным преступлением также станет образа президента или вице-президента.

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      Теги: Секс Криминальные новости Индонезия
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