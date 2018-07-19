В Instagram введут новую систему защиты без SMS

В ближайшее время в соцсети Instagram должна появиться двухфакторная аутентификация без SMS, поскольку предыдущую систему проверки аккаунта злоумышленники быстро научились обходить.

Как подчеркивает ресурс gagadget.com, слабым местом предыдущей системы как раз и стала привязка к номеру телефона.

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Так, журналисты издания Motherboard опубликовали материал, в котором рассказывается о схеме кражи мобильного номера: собрав некоторую информацию о жертве, злоумышленники звонят в службу поддержки оператора, сообщают о потере SIM-карты под видом пострадавшего абонента и просят переназначить номер на новую симку, а получив контроль над номером телефона, хакеры используют его для восстановления паролей в онлайн-сервисах, взламывая аккаунты пользователя.



Заметим, что злоумышленников интересуют не только данные банковских карточек и кошельков с криптовалюта. На черном рынке также ценятся Instagram-аккаунты с коротким или красивыми названиями. К примеру, Рэйчел Эстлунд из Солт-Лейк-Сити потеряла свой аккаунт @Rainbow и пока не смогла его вернуть.



Сейчас в Instagram заявили, что работают над решением этой проблемы. К слову, недавно в сети появились скриншоты нового меню двухфакторной аутентификации. На опубликованых кадрах можно увидеть опцию входа с помощью генераторов кодов вроде Google Authenticator или Authy и никаких SMS.



Новое меню двухфакторной авторизации в Instagram



Специалисты по безопасности со своей стороны рекомендуют, если есть возможность, не привязывать номер телефона к своим учетным записям (независимо от сервиса) или использовать для этой цели VoIP-телефонию.



Когда обновление станет доступно всем пользователям Instagram, пока информации нет.

Напомним, в начале мая пользователи Instagram в США получили возможность регистрировать банковскую карту, чтобы в этом же приложении совершать покупки или оплачивать услуги.