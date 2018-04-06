В Instagram выложили фото самой грустной собаки в интернете
Бульдог Мадам Брови (Madame Eyebrows) – самая грустная собака Германии. У нее серые пятна над глазами, которые напоминают человеческие брови, и придают морде собаки печальное выражение.
По словам владелицы Мадам Янины Додо, внешность ее домашней любимицы очень обманчива, говорится в "Украинская правда. Жизнь".
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"Если вы увидите ее в реальной жизни, то уже через несколько минут поймете, что она счастлива", – убеждает девушка.
Однако на фотографиях собака кажется весьма печальной и ее хочется приласкать и пожалеть.
Источник: 24 Канал
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