В Instagram выложили фото самой грустной собаки в интернете

Бульдог Мадам Брови (Madame Eyebrows) – самая грустная собака Германии. У нее серые пятна над глазами, которые напоминают человеческие брови, и придают морде собаки печальное выражение.

По словам владелицы Мадам Янины Додо, внешность ее домашней любимицы очень обманчива, говорится в "Украинская правда. Жизнь".

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Допис, поширений Madame Eyebrows (@madame_eyebrows) 1 Бер 2018 р. о 9:03 PST

Допис, поширений Madame Eyebrows (@madame_eyebrows) 6 Лют 2018 р. о 5:02 PST

"Если вы увидите ее в реальной жизни, то уже через несколько минут поймете, что она счастлива", – убеждает девушка.

Допис, поширений Madame Eyebrows (@madame_eyebrows) 16 Бер 2018 р. о 1:21 PDT

Однако на фотографиях собака кажется весьма печальной и ее хочется приласкать и пожалеть.