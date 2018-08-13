В Институте рака прокомментировали возвращение скандальной Губаревой

Скандального врача онкогематологического отделения Института рака Анну Губареву, которая в июне 2018 года отказалась лечить ветерана АТО Виталия Драгана за того, что "тот убивал братский народ", после громкого увольнения восстановили на работе и повысили.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

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Скандал разгорелся в начале лета, когда ветерана Виталия Дрангана направили к Губаревой на новый этап лечения, стоило оно, по его словам, 200 тысяч гривен. Врач заявила, чтобы льгот не ожидал. Военный молчать не стал, и медика сразу уволили за неэтичное поведение.



Уволили с одной должности и назначили на другую, теперь она секретарь Комиссии по вопросам этики.



Копия приказа директора Национального института рака Елены Колесник об утверждении в должности Анны Губаревой / Фото ЦПК



Из собственных источников его получила представительница Центра противодействия коррупции.

Сейчас восстановили в должности и мало того еще и сделали секретарем по этике. Эта комиссия дает разрешения на проведение клинических испытаний в Институте, в среднем от 30 испытаний ежегодно. Это миллионы гривен, которые текут в Институт и очень часто в кармане отдельным сотрудникам,

– рассказала членкиня Центра противодействия коррупции Александра Устинова.

В Институте рака оправдываются и уверяют, что ничего не нарушили.

Она не восстановлена в должности и не работает врачом,

– заявила директор Национального института рака Елена Колесник.

Этот документ – временный контракт продолжения научной работы. В Институте объясняют, что в качестве секретаря Комиссии по вопросам этики она работает давно. С пациентами, мол, контакта нет и денег за работу не получает.



У Института рака плохая репутация. Прошлой осенью там проводило обыски НАБУ, сотрудников подозревают в присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах.

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По данным Центра противодействия коррупции учреждение закупает лекарства по завышенной цене, к тому же, обошла систему прозорро и растратила 10 миллионов на закупках компьютеров. Оксана Тропотяга, Эдуард Крыжановский и Сергей Трачевский, 24 канал