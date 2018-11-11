В интернет-магазине Киев можно без проблем приобрести книги о подвигах "ДНР" и "Новороссии"
Книжный интернет-магазин с адресом в Киеве продает книги, прославляющие оккупантов на Донбассе.
Об этом в своем Facebook написал журналист и военный корреспондент Игорь Меделян.
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Как отметил он, в этом интернет-магазине можно без проблем заказать книги написанные философом "Русской весны" Александром Дугиным, реализаторами проектов "Крымнаш" Константином Затулиным и Владиславом Сурковым, воспевателем подвигов "Донбасского ополчения" Максимом Калашниковым и скорбителем по убитому чикен-фюреру Захарченко Александром Прохановым".
Речь идет о книжном интернет-магазине Bambook.com.
В украинском интернет-магазине можно без проблем приобрести книгу Суркова
На сайте магазина указан телефонный номер с кодом Киева и адрес с указанием почтового индекса в столице.
Возможно, из-за сложности провоза русскомирской макулатуры из-за поребрика книги антиукраинских "писателей" обещают доставить за 10 дней. Но это же не срок для тех, кому голос родной империи милее бандеровских агиток,
– иронично написал журналист.
К слову, 11 ноября в оккупированных районах Донбасса проходят псевдовыборы нового главаря наемников.