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      В интернет-магазине Киев можно без проблем приобрести книги о подвигах "ДНР" и "Новороссии"

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      Пропагандистскую макулатуру продает интернет-магазин в Киеве
      Пропагандистскую макулатуру продает интернет-магазин в Киеве / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

      Книжный интернет-магазин с адресом в Киеве продает книги, прославляющие оккупантов на Донбассе.

      Об этом в своем Facebook написал журналист и военный корреспондент Игорь Меделян.

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      Как отметил он, в этом интернет-магазине можно без проблем заказать книги написанные философом "Русской весны" Александром Дугиным, реализаторами проектов "Крымнаш" Константином Затулиным и Владиславом Сурковым, воспевателем подвигов "Донбасского ополчения" Максимом Калашниковым и скорбителем по убитому чикен-фюреру Захарченко Александром Прохановым".

      Речь идет о книжном интернет-магазине Bambook.com.

      Книжки ДНР інтернет-магазин Київ
      В украинском интернет-магазине можно без проблем приобрести книгу Суркова

      На сайте магазина указан телефонный номер с кодом Киева и адрес с указанием почтового индекса в столице.

      Возможно, из-за сложности провоза русскомирской макулатуры из-за поребрика книги антиукраинских "писателей" обещают доставить за 10 дней. Но это же не срок для тех, кому голос родной империи милее бандеровских агиток,
      – иронично написал журналист.

      К слову, 11 ноября в оккупированных районах Донбасса проходят псевдовыборы нового главаря наемников.

      Теги: Новости Украины Книги Война на Донбассе Российская пропаганда Новости Киева
      Источник: 24 канал
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