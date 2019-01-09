В интимном скандале с Криштиану Роналду появилась новая жертва

Английская модель Жасмин Леннард, которая некоторое время была девушкой звездного нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, сделала в его адрес громкое заявление.

Бывшая девушка Криштиану Роналду хочет помочь Кэтрин Майорге в ее деле об изнасиловании против португальца. Жасмин Леннард, которая встречалась с Роналду десять лет назад, заявила, что у нее есть доказательства неадекватного поведения Криштиану.

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Никто не имеет ни малейшего представления, кто такой Криштиану на самом деле. Если бы они имели хоть половину доказательств, они бы испугались. Я больше не буду смотреть, как он нагло врет,

– написала 33-летняя британка в Twitter.

Леннард сообщила, что обладает записями, на которых португалец признает свои проблемы с психикой.

Криштиану сказал мне, если я встречусь с кем-то еще или если я уйду из дома, он меня похитит, а мое тело порежут, положат в сумку и бросят в реку. Да, у меня есть доказательства тому, что я говорю. Он психопат,

– отметила Леннард.

Напомним, американка Кэтрин Майорга из Лас-Вегаса сообщила немецкому изданию Der Spiegel, что ее изнасиловал Криштиану Роналду в 2009 году. Полиция после этого снова начала расследование. Отмечается, что сразу после изнасилования Роналду заплатил женщине 375 тысяч долларов за молчание. Однако в 2017 году ее адвокат заявил, что договор недействителен. Сам Роналду все обвинения отвергает и называет их фейком.

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