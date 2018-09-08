В Ираке вспыхнули массовые беспорядки из-за недостатка питьевой воды: есть жертвы
В иракском городе Басра вспыхнули столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями. Во время беспорядков в ночь на субботу, 8 сентября, погибло не менее 3 человек.
Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на AFP.
Пока нет информации об обстоятельствах гибели этих людей. Участники акции протеста захватили вечером консульство Ирана и подожгли его. Сотруднику дипломатической миссии удалось вовремя покинуть здание.
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По информации dpa, полиция открыла стрельбу, чтобы разогнать многотысячную толпу протестующих, которые собрались перед зданием иранского дипломатического представительства. Еще 50 человек получили ранения. Среди пострадавших оказались 2 сотрудника сил безопасности.
Тегеран осудил нападение на свое консульство. В МИД Ирана требуют немедленного наказания всех, кто причастен к противоправным действиям.
Почему в Ираке происходят протесты?
С июля на юге Ирака продолжаются масштабные акции протеста против коррупции, неэффективной экономической политики, безработицы, перебоев с электроснабжением, а также нерешенной проблемы с обеспечением города Басра питьевой водой.
На этой неделе акции протеста переросли в столкновения с полицией. Кроме того, группы неизвестных начали нападать на здания органов местной власти с попытками поджогов. За несколько дней столкновений погибли не менее 12 человек, еще около 100, из которых 18 – силовики, были ранены.