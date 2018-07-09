В Иране гимнастку арестовали за пост в Instagram
Видео танца в собственной спальне выложила на своей страничке в Instagram 18-летняя иранская гимнастка Маеде Ходжабир. Поскольку танцевала девушка с непокрытой головой, иранская полиция арестовала ее и обвинила в нарушении моральных норм.
Об этом сообщила Independent.
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В Иране действует жесткая цензура, в том числе сети интернет. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Telegram – все эти сервисы подвергаются периодическому блокированию в стране. Также действующее в Иране законодательство строго запрещает женщинам появляться на публике без хиджаба.
Только с закрытым лицом иранская женщина имеет право появляться в общественных местах
Арестованная объяснила, что танцами старалась не выразить протест, а лишь увеличить на своей странице количество подписчиков. В общем девушка выкладывала видео своих танцев в иранском и восточном стилях ранее довольно часто, более 300 раз. Это не оказалось аргументом для правоохранительных органов Ирана. Они заявили, что планируют закрывать все подобные страницы в социальных сетях.
По похожим обвинениям – в нарушении этических норм – были арестованы еще как минимум трое человек.
Однако миллионы иранцев продолжают использовать прокси-серверы и частные сети для доступа к заблокированным сайтам.
Маеде Ходжабир выложила в сеть видео, где танцует с непокрытой головой
Напомним, что власть Ирана объявила о казни восьмерых членов террористической организации "Исламское государство", осужденных за причастность к нападению на парламент и мавзолей имама Хомейни в 2017 году.
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