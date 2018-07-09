17:20
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Иране гимнастку арестовали за пост в Instagram

104 Читати новину українською
В Иране гимнастку арестовали за пост в Instagram
В Иране гимнастку арестовали за пост в Instagram / independent.co.uk

Видео танца в собственной спальне выложила на своей страничке в Instagram 18-летняя иранская гимнастка Маеде Ходжабир. Поскольку танцевала девушка с непокрытой головой, иранская полиция арестовала ее и обвинила в нарушении моральных норм.

Об этом сообщила Independent.

Читайте также: В Иране женщина на публике сняла хиджаб и на 2 года попала за решетку

В Иране действует жесткая цензура, в том числе сети интернет. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Telegram – все эти сервисы подвергаются периодическому блокированию в стране. Также действующее в Иране законодательство строго запрещает женщинам появляться на публике без хиджаба.


Только с закрытым лицом иранская женщина имеет право появляться в общественных местах

Арестованная объяснила, что танцами старалась не выразить протест, а лишь увеличить на своей странице количество подписчиков. В общем девушка выкладывала видео своих танцев в иранском и восточном стилях ранее довольно часто, более 300 раз. Это не оказалось аргументом для правоохранительных органов Ирана. Они заявили, что планируют закрывать все подобные страницы в социальных сетях.

По похожим обвинениям – в нарушении этических норм – были арестованы еще как минимум трое человек.

Однако миллионы иранцев продолжают использовать прокси-серверы и частные сети для доступа к заблокированным сайтам.


Маеде Ходжабир выложила в сеть видео, где танцует с непокрытой головой

Напомним, что власть Ирана объявила о казни восьмерых членов террористической организации "Исламское государство", осужденных за причастность к нападению на парламент и мавзолей имама Хомейни в 2017 году.

Теги: Иран Instagram Протесты мусульман Соцсети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
87
Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
сегодня, 16:00 Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук