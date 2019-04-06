В Иране из-за масштабных наводнений погибли по меньшей мере 70 человек: жуткие фото и видео
Власти страны уже начали эвакуировать людей, всего в зоне опасности – 23 провинции.
Тысячи людей уже разместили во временных убежищах, на помощь жителям пораженных территорий власти направили военных, отметили в издании Anadolu.
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Однако из-за подтопления многие дороги заблокированы и не везде можно доставить помощь.
Смотрите видео: Иран охватили масштабные наводнения
Причиной масштабных наводнений стали обильные дожди, которые продолжаются в стране с середины марта.
Прогнозы синоптиков неутешительны: в ближайшее время ливни не прекратятся.
Масштабные наводнения в Иране: смотрите фото
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