10:34
15 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Танец Путина с Бушем. Неизлечимая Поклонская
      Вєсті Кремля
      22:29, 14 января
      Вести.UA: "Квартал 95" атакуют российские хакеры. ОПЗЖ пугает украинцев
      Вєсті.UA
      19:59, 14 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В Иране сожгли портрет посла Великобритании и объявили персоной нон грата: видео

      279 Читати новину українською
      В Иране сожгли портрет посла Великобритании / forum.talarebourse.com

      Судебная система Ирана объявила посла Великобритании Роберта Макейра персоной нон грата и призвали к депортации.

      По информации издания The Guardian, в тот же день сторонники иранской власти демонстративно сожгли портрет британского посла.

      Интересно! У Меркель отреагировали на ситуацию в Иране и разгон протестов

      11 января Роберта Макейра задержали иранские силовики в Тегеране. Его обвиняют в "участии в незаконных собраниях" и подстрекательству протестных настроений в Иране. Однако его отпустили через 15 минут.

      Что такое персона нон грата?Это дипломатический термин, который означает объявление пребывания дипломатического представителя в стране нежелательным и он должен покинуть ее территорию. В случае же, если он останется, то теряет все дипломатические привилегии, в частности иммунитет от уголовного преследования.

      Что известно о протестах в Иране:

      • Они вспыхнули на фоне появления информации о сбивании самолета МАУ военными ракетами Ирана.
      • На протест вышли тысячи иранцев, они выразили свое несогласие с действиями власти и тем, что она возражала и долгое время скрывала информацию о катастрофе.
      • Среди протестующих были родственники и друзья погибших. Следует отметить, что больше всего среди пассажиров самолета было именно уроженцев Ирана.
      • Люди требовали отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи, судебного преследования виновных военных и должностных лиц, выступали против Корпуса стражей исламской революции.
      • За несколько часов мирный протест перерос в столкновения. Против митингующих полиция использовала слезоточивый газ, дубинки, водометы, свето-шумовые гранаты и стреляла из оружия.
      Гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака
      сегодня
      1514
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране Великобритания
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:02 День рождения Википедии: то, чего вы могли не знать о популярной энциклопедии
      Михайло Года 660
      сегодня , 08:50 Аваков может превратить Зеленского в марионетку: эксклюзивное интервью с Дмитрием Гнапом
      Олена Трибушна 580
      14 января , 11:23 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      1258
      9 января , 17:00 Аллергия на домашних животных: что именно провоцирует аллергические реакции
      187
      сегодня , 08:40 Время уходить от совковой уравниловки, или Дешева рыбка – плохая юшка: о зарплатах депутатов
      Борислав Береза 285
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук