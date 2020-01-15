В Иране сожгли портрет посла Великобритании и объявили персоной нон грата: видео

Судебная система Ирана объявила посла Великобритании Роберта Макейра персоной нон грата и призвали к депортации.

По информации издания The Guardian, в тот же день сторонники иранской власти демонстративно сожгли портрет британского посла.

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11 января Роберта Макейра задержали иранские силовики в Тегеране. Его обвиняют в "участии в незаконных собраниях" и подстрекательству протестных настроений в Иране. Однако его отпустили через 15 минут.

Что такое персона нон грата?Это дипломатический термин, который означает объявление пребывания дипломатического представителя в стране нежелательным и он должен покинуть ее территорию. В случае же, если он останется, то теряет все дипломатические привилегии, в частности иммунитет от уголовного преследования.

Diplomatic spat between Iran & UK continues after British ambassador was briefly detained at a protest. Judiciary spox says he didn’t respect intl. law & should be expelled, as he is ‘persona non grata’ in #Iran. Hardliners burn effigy of ambassador along with US & UK flags. pic.twitter.com/WwFdLZBogi — Ali Arouzi (@aliarouzi) 14 января 2020 г.

Что известно о протестах в Иране: