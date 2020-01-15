В Иране сожгли портрет посла Великобритании и объявили персоной нон грата: видео
Судебная система Ирана объявила посла Великобритании Роберта Макейра персоной нон грата и призвали к депортации.
По информации издания The Guardian, в тот же день сторонники иранской власти демонстративно сожгли портрет британского посла.
Интересно! У Меркель отреагировали на ситуацию в Иране и разгон протестов
11 января Роберта Макейра задержали иранские силовики в Тегеране. Его обвиняют в "участии в незаконных собраниях" и подстрекательству протестных настроений в Иране. Однако его отпустили через 15 минут.
Что такое персона нон грата?Это дипломатический термин, который означает объявление пребывания дипломатического представителя в стране нежелательным и он должен покинуть ее территорию. В случае же, если он останется, то теряет все дипломатические привилегии, в частности иммунитет от уголовного преследования.
Что известно о протестах в Иране:
- Они вспыхнули на фоне появления информации о сбивании самолета МАУ военными ракетами Ирана.
- На протест вышли тысячи иранцев, они выразили свое несогласие с действиями власти и тем, что она возражала и долгое время скрывала информацию о катастрофе.
- Среди протестующих были родственники и друзья погибших. Следует отметить, что больше всего среди пассажиров самолета было именно уроженцев Ирана.
- Люди требовали отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи, судебного преследования виновных военных и должностных лиц, выступали против Корпуса стражей исламской революции.
- За несколько часов мирный протест перерос в столкновения. Против митингующих полиция использовала слезоточивый газ, дубинки, водометы, свето-шумовые гранаты и стреляла из оружия.