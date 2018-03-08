В Иране женщина на публике сняла хиджаб и на 2 года попала за решетку

В среду, 7 марта, суд в Иране приговорил к 2 годам тюремного заключения женщину, которая на одной из улиц сняла хиджаб.

Об этом сообщает​ DW.

Подсудимая объяснила свой поступок протестом против закона, который требует от всех женщин в Иране покрывать голову в общественных местах.

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Отметим, что в Иране женщины все чаще протестуют против закона, который требует от них покрывать голову в общественных местах. С начала декабря 2017 года и до сих пор в Иране были арестованы не менее 30 женщин, которые проявили такой протест.

К слову, 29 января в Иране произошел ряд одиночных протестов против ношения хиджабов. Несколько женщин с непокрытыми головами поднялись на трансформаторные будки на улицах Тегерана, размахивая намотанными на палку платками вроде флага.