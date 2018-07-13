В Иране жестоко наказали мужчину за выпитый 10 лет назад алкоголь

В Иране публично наказали мужчину плетью за распитие алкоголя во время свадебной церемонии. Как стало известно, свадьба состоялась больше 10 лет назад в городе Кашмар на востоке страны.

Об этом сообщают иранские СМИ.

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На кадрах, которые появились в сети, видно, что мужчину привязали к дереву в парке, удары кнутом ему наносил человек в балаклаве.

Международная правозащитная организация Amnesty International уже заявила, что публичная порка кнутом в Кашмаре – "очередной ужасный пример того, как иранские власти игнорируют базовые права человека".

Как сообщают правозащитники, некоторых журналистов также приговаривают к публичной порке кнутом за результаты их работы.

Напомним, по Ирану прокатилась волна полицейских рейдов. Их жертвами стали не преступники-рецидивисты, а красивые и жизнерадостные девушки-подростки.