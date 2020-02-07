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      В Иране журналистов из-за отказа публиковать ложь об авиакатастрофе МАУ начали допрашивать

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      После авиакататсрофы самолета МАУ журналисты Ирана оказались под давлением властей / Getty images

      После авиакатастрофы самолета МАУ десятки журналистов Ирана оказались под давлением властей. Работников СМИ начали вызывать на допросы и проводить обыски.

      Журналистов даже заставляют закрывать страницы в социальных сетях и запрещают публиковать любые высказывания, сообщает RSF. Некоторые журналисты начали получать угрозы.

      Обратите внимание: Авиакатастрофа МАУ: Иран перестал делиться доказательствами с Украиной после слива записи пилота

      "Репортеры без границ" отмечают, что с 6 февраля по меньшей мере 21 журналиста в Иране вызвали и допрашивали сотрудники разведки, которые работают на элитный Корпус стражей исламской революции или Министерство разведки.

      Во время обысков силовики забирали компьютеры, мобильные телефоны, книги и документы.

      Пока ни один из журналистов не был задержан, но работодатели предупредили, что работникам СМИ следует быть осторожными в высказываниях в социальных сетях.

      Справка. По данным "Репортеров без границ", Иран занимает 170 место из 180 стран мира во Всемирном индексе свободы прессы за 2019 год.

      Когда журналисты почувствовали давление

      Давление журналисты почувствовали после того, как решились отказаться публиковать лживые заявления государства.

      Когда Тегеран официально признался в сбитии украинского пассажирского самолета, в стране начались протесты, которые разогнали силой. После этого на СМИ было усилено давление – власти запретили публиковать все, что не соответствует линии правительства,
      – отмечает издание "Репортеры без границ".

      Сейчас 80 иранских журналистов подготовили совместное заявление, в котором выразили сожаление по поводу того, что они распространяли "государственную ложь" о самолете МАУ.

      К теме: Катастрофа МАУ: Иран назвал условие дальнейшего сотрудничества

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?
      Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

      Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.

      збиття ракетою літака МАУ в Ірані що відомо розслідуванняОсновные факты о сбитии ракетой самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Жертвы Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация СМИ Журналисты Иран МАУ Транспорт Новости политики
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