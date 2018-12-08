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      В Ирпене спасли павлина, который чуть насмерть не замерз на дереве: милые фото и видео

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      Павлина спасли и передали организации "Крылья Птицы"
      Павлина спасли и передали организации "Крылья Птицы" / Фото из открытых источников

      В субботу, 8 декабря, жители Ирпеня Киевской области, заметили на дереве большую птичку. Ею оказался павлин, который много часов мерз на дереве.

      Местные даже не знали, жива ли птица. Потому что она сидела не двигаясь. Но все равно вызвали службу МЧС.

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      Их так и не дождались, однако на месте происшествия оказалась волонтер общественной организации "Центр защиты животных" Ирина Мурга. Именно она и спасла павлина.

      Приехали, сняли и отвезли в "Крылья Птицы" (общественная экологическая организация – 24). Красивый, замерзший, но живой. Ночь не пережил бы, голод и опасность оказаться на земле закончились бы плохо. Субботний экстрим в духе Ирпеня,
      – поделилась Мурга.

      Руководитель организации "Крылья Птицы" позже поделилась видео со спасенной птицей.

       

      Теги: Новости Украины мир животных Новости Киева
      Источник: 24 канал
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