В Ирпене водитель BMW снес остановку и разбил несколько припаркованных авто

14 июня около 19:30 в Ирпене под Киевом водитель BMW снес остановку, затем въехал в столб с билбордом, вылетел на стоянку и разбил еще несколько автомобилей.

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что после столкновения с билбордом автомобиль разорвало пополам. Задняя часть корпуса машины осталась возле столба, а переднюю выбросило на парковку, где она разбила Smart, задела Ford Mondeo и микроавтобус.

BMW ехал на большой скорости, потерял управление и врезался в столб. Показатель спидометра "замер" на отметке 145 километров в час.

Смотрите видео: Момент ДТП

Местные СМИ сообщают, что по предварительным данным водитель BMW был пьян. В результате столкновения он и еще один участник ДТП получили незначительные повреждения. На месте работают врачи скорой и полиция.

Смотрите видео: Страшное ДТП 15 июня в Ирпене