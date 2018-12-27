В Исландии авто с туристами вылетело с моста, есть погибшие: фото страшной аварии
В четверг, 27 декабря, на кольцевой дороге между городом Киркюбьяккарлустур и национальным парком Ватнайекуль в Исландии авто с семью британскими туристами внутри упало с моста. Трое людей, среди которых и ребенок, погибли.
Об этом сообщает The New York Times.
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Четыре человека, включая двоих детей, выжили. Их в тяжелом состоянии доставили вертолетом в больницу.
Туристический гид, который одним из первых прибыл на место аварии, рассказал, что это было действительно страшное ДТП.
"Это было ужасно! Выглядело так, будто автомобиль ударялся о землю еще много метров, прежде чем остановиться", – рассказал мужчина.
Авария с британскими туристами в Исландии
По словам правоохранителей, пока остается непонятным, что именно спровоцировало аварию. Часть дороги с односторонним движением, по которой двигалось авто, временно заблокировали.
Авария с британскими туристами в Исландии