В Исландии авто с туристами вылетело с моста, есть погибшие: фото страшной аварии

В четверг, 27 декабря, на кольцевой дороге между городом Киркюбьяккарлустур и национальным парком Ватнайекуль в Исландии авто с семью британскими туристами внутри упало с моста. Трое людей, среди которых и ребенок, погибли.

Об этом сообщает The New York Times.

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Четыре человека, включая двоих детей, выжили. Их в тяжелом состоянии доставили вертолетом в больницу.

Three British tourists dead after car crash in Iceland https://t.co/swpfZAPbVH — Katharine Nohr (@TriathlonNovels) 27 грудня 2018 р.

Туристический гид, который одним из первых прибыл на место аварии, рассказал, что это было действительно страшное ДТП.

"Это было ужасно! Выглядело так, будто автомобиль ударялся о землю еще много метров, прежде чем остановиться", – рассказал мужчина.



Авария с британскими туристами в Исландии

Iceland crash: Horrific aftermath as rescuers try to save Brits killed in plunge https://t.co/uZePpE0bQr pic.twitter.com/isEWhbkFCQ — DaWeirdWorld (@DaWeirdWorld) 27 грудня 2018 р.

По словам правоохранителей, пока остается непонятным, что именно спровоцировало аварию. Часть дороги с односторонним движением, по которой двигалось авто, временно заблокировали.



Авария с британскими туристами в Исландии