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      В Исландии авто с туристами вылетело с моста, есть погибшие: фото страшной аварии

      95 Читати новину українською
      Авария в Исландии
      Авария в Исландии / Соцсети

      В четверг, 27 декабря, на кольцевой дороге между городом Киркюбьяккарлустур и национальным парком Ватнайекуль в Исландии авто с семью британскими туристами внутри упало с моста. Трое людей, среди которых и ребенок, погибли.

      Об этом сообщает The New York Times

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      Четыре человека, включая двоих детей, выжили. Их в тяжелом состоянии доставили вертолетом в больницу.

      Туристический гид, который одним из первых прибыл на место аварии, рассказал, что это было действительно страшное ДТП.

      "Это было ужасно! Выглядело так, будто автомобиль ударялся о землю еще много метров, прежде чем остановиться", – рассказал мужчина.


      Авария с британскими туристами в Исландии

      По словам правоохранителей, пока остается непонятным, что именно спровоцировало аварию. Часть дороги с односторонним движением, по которой двигалось авто, временно заблокировали.


      Авария с британскими туристами в Исландии

      Теги: Жертвы Аварии и ДТП Исландия
      Источник: 24 Канал
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