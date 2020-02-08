В Исландии самолет со 166 пассажирами на борту приземлился на двигатель: фото

В аэропорту Рейкьявика, что в Исландии, самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку, сев на двигатель. На борту находились 166 человек, никто из них не пострадал.

Об инциденте, который мог закончиться трагедией, сообщает Simple Flying.

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Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Icelandair прилетел в аэропорт Кефлавик, что в Рейкьявике, из Берлина. Совершал посадку в условиях шторма. Ветер дул со скоростью 56 узлов (примерно 103 километра в час).



В Исландии самолет сел на двигатель / Фото FlightMode

Во время посадки у самолета возникли проблемы с правым шасси. По словам пассажиров, он подпрыгнул при посадке. Шасси после повторного контакта с поверхностью взлетно-посадочной полосы сломалось. Лайнер наклонился на корпус одного из двигателей. При остановке двигатель самолета начал гореть.

В то время на его борту находились 166 человек, среди них – 6 членов экипажа. К счастью, они не пострадали.

Что известно об авиакомпании Icelandair?Исландская авиакомпания, флагманский авиаперевозчик страны. Базируется в Международном аэропорту Кеблавик. Компания выполняет рейсы в 25 городов в 12 странах по обоим берегам Атлантического океана.

Самолет, потерпевший крушение, сначала входил в состав флота Iberia. В состав Icelandair поступил в 2007 году. С тех пор эксплуатировался компанией, кроме короткого времени, когда его арендовали международные авиалинии Ганы.

Аэропорт Кефлавик, в котором самолет сел на двигатель / Google Maps