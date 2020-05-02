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      В Испании людям разрешили выходить из дома после почти 2 месяцев карантина: фото

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      Испания ослабила карантин 2 мая 2020: фото
      Испания выходит из карантина / Getty images

      Испания ослабляет жесткий карантин: со 2 мая в стране разрешили выходить из дома. Граждане, проживающие совместно, могут проводить совместные прогулки или заниматься спортом на свежем воздухе.

      В течение семи недель в стране действовал жесткий карантин из-за пандемии коронавируса. Неудивительно, ведь страна до сих пор занимает 2 место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19. По состоянию на 2 апреля там зафиксированы 213 435 случаев инфицирования, летальных случаев тоже много – 24 543. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты университета Джона Хопкинса.

      Актуально: План выхода Испании из карантина

      Впрочем, в последние дни ситуация значительно улучшилась, поэтому очень медленно и постепенно власти страны начали внедрять в действие план выхода из карантина.

      Іспанія
      Испания ослабила карантин / Фото Getty images

      Іспанія
      Людям разрешили выходить из дома после 7 недель карантина       / Фото Getty images

      Это послабление – лишь часть долгосрочного плана по смягчению ограничений. Ранее, 26 апреля детям до 14 лет разрешили гулять на улице в течение часа в сопровождении взрослого.

      Іспанія
      Испания ослабила карантин: граждане могут заниматься спортом на свежем воздухе / Фото Getty images

      Іспанія
      Ослаблению карантина предшествовала долгая борьба испанцев с коронавирусом       / Фото Getty images

      Это интересно! План выхода из карантина в Испании состоит из 4 этапов. Ослабления будут постепенными и будут зависеть от ситуации в конкретном регионе страны.

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики
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