В Испании людям разрешили выходить из дома после почти 2 месяцев карантина: фото

Испания ослабляет жесткий карантин: со 2 мая в стране разрешили выходить из дома. Граждане, проживающие совместно, могут проводить совместные прогулки или заниматься спортом на свежем воздухе.

В течение семи недель в стране действовал жесткий карантин из-за пандемии коронавируса. Неудивительно, ведь страна до сих пор занимает 2 место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19. По состоянию на 2 апреля там зафиксированы 213 435 случаев инфицирования, летальных случаев тоже много – 24 543. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты университета Джона Хопкинса.

Актуально: План выхода Испании из карантина

Впрочем, в последние дни ситуация значительно улучшилась, поэтому очень медленно и постепенно власти страны начали внедрять в действие план выхода из карантина.



Испания ослабила карантин / Фото Getty images



Людям разрешили выходить из дома после 7 недель карантина / Фото Getty images

Это послабление – лишь часть долгосрочного плана по смягчению ограничений. Ранее, 26 апреля детям до 14 лет разрешили гулять на улице в течение часа в сопровождении взрослого.



Испания ослабила карантин: граждане могут заниматься спортом на свежем воздухе / Фото Getty images



Ослаблению карантина предшествовала долгая борьба испанцев с коронавирусом / Фото Getty images

Это интересно! План выхода из карантина в Испании состоит из 4 этапов. Ослабления будут постепенными и будут зависеть от ситуации в конкретном регионе страны.