В Испании пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые: фото и видео

В испанской Каталонии, недалеко от Барселоны, из-за оползня сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате инцидента погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает The telegraph.

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"Движение было приостановлено на перегоне между Таррасой и Манрессой из-за оползня, который вызвал сход с рельсов поезда", - заявила пресс-секретарь компании поезда Renfe.

По данным испанской полиции, в результате аварии погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Всего в поезде находилось 150 пассажиров.

Причиной оползней могли стали наводнения и сильные дожди, которые накануне прошли на севере Испании.



В Испании пассажирский поезд сошел с рельсов, погиб человек



В Испании за оползня сошел с рельсов пассажирский поезд



Пассажирский поезд сошел с рельсов в Каталонии, есть жертвы

Напомним, 17 ноября в популярных туристических районах Испании начались сильные дожди и штормы. На острове Тенерифе волны достигали 10 метров и снесли балконы отелей, расположенных на первой линии. В Малаге шторм разрушил несколько уличных кафе и ресторанов. Из-за непогоды погибла пожилая женщина.