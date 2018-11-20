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      В Испании пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые: фото и видео

      58 Читати новину українською
      В Испании пассажирский поезд сошел с рельсов, есть жертвы
      В Испании пассажирский поезд сошел с рельсов, есть жертвы / telegraph.co.uk

      В испанской Каталонии, недалеко от Барселоны, из-за оползня сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате инцидента погиб один человек, еще несколько получили ранения.

      Об этом сообщает The telegraph.

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      "Движение было приостановлено на перегоне между Таррасой и Манрессой из-за оползня, который вызвал сход с рельсов поезда", - заявила пресс-секретарь компании поезда Renfe.

      По данным испанской полиции, в результате аварии погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Всего в поезде находилось 150 пассажиров.

      Причиной оползней могли стали наводнения и сильные дожди, которые накануне прошли на севере Испании.


      В       Испании пассажирский поезд сошел с рельсов, погиб человек


      В Испании за оползня сошел с рельсов пассажирский поезд


      Пассажирский поезд сошел с рельсов в Каталонии, есть жертвы

       

      Напомним, 17 ноября в популярных туристических районах Испании начались сильные дожди и штормы. На острове Тенерифе волны достигали 10 метров и снесли балконы отелей, расположенных на первой линии. В Малаге шторм разрушил несколько уличных кафе и ресторанов. Из-за непогоды погибла пожилая женщина.

      Теги: железная дорога Аварии и ДТП Жертвы
      Источник: 24 Канал
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