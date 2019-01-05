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      В Испании пожар в жилом доме унес жизни по меньшей мере 3 человек: фото

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      В Испании пожар в жилом доме унес жизни по меньшей мере 3 человек
      В Испании пожар в жилом доме унес жизни по меньшей мере 3 человек / Фото из открытых источников

      В каталонском городе Бадалона в результате пожара в жилом доме три человека погибли, а еще полтора десятка получили ранения.

      Об этом сообщает Associated Press.

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      Известно, что огонь вспыхнул в 10-этажном жилом доме в Бадалоне, большом городе к северу от Барселоны на побережье Средиземного моря.

      В службе пожарной безопасности сообщили, что в результате инцидента один ребенок находится в критическом состоянии, а еще двое взрослых – в тяжелом. Более того, еще 13 человек нуждаются в лечении.

      Пожарные говорят, что взяли пламя под контроль. Пока неизвестно, что вызвало пожар.

      Напомним, что в польском городе Кошалин во время прохождения игрового квеста произошел пожар, унесший жизни пяти детей.

      Теги: Жертвы Пожар Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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