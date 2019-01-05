В Испании пожар в жилом доме унес жизни по меньшей мере 3 человек: фото

В каталонском городе Бадалона в результате пожара в жилом доме три человека погибли, а еще полтора десятка получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press.

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Известно, что огонь вспыхнул в 10-этажном жилом доме в Бадалоне, большом городе к северу от Барселоны на побережье Средиземного моря.

В службе пожарной безопасности сообщили, что в результате инцидента один ребенок находится в критическом состоянии, а еще двое взрослых – в тяжелом. Более того, еще 13 человек нуждаются в лечении.

Пожарные говорят, что взяли пламя под контроль. Пока неизвестно, что вызвало пожар.

#bomberscat estan revisant els danys en l'edifici de 10 plantes afectat per #incendiBadalona. El foc hauria començat a la planta baixa, per causes que es desconeixen, i s'hauria propagat verticalment a través de l'escala als pisos superiors (afectant 8 plantes) pic.twitter.com/YnkbKtXAxB — Bombers (@bomberscat) January 5, 2019

Напомним, что в польском городе Кошалин во время прохождения игрового квеста произошел пожар, унесший жизни пяти детей.