В Испании пожар в жилом доме унес жизни по меньшей мере 3 человек: фото
В каталонском городе Бадалона в результате пожара в жилом доме три человека погибли, а еще полтора десятка получили ранения.
Об этом сообщает Associated Press.
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Известно, что огонь вспыхнул в 10-этажном жилом доме в Бадалоне, большом городе к северу от Барселоны на побережье Средиземного моря.
В службе пожарной безопасности сообщили, что в результате инцидента один ребенок находится в критическом состоянии, а еще двое взрослых – в тяжелом. Более того, еще 13 человек нуждаются в лечении.
Пожарные говорят, что взяли пламя под контроль. Пока неизвестно, что вызвало пожар.
Напомним, что в польском городе Кошалин во время прохождения игрового квеста произошел пожар, унесший жизни пяти детей.